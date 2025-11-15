LOFOFORA – NOUMATROUFF Mulhouse

LOFOFORA – NOUMATROUFF Mulhouse samedi 15 novembre 2025.

LOFOFORA Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Trente-cinq ans de carrière hors des sentiers du marketing, onze albums studio, 2 500 à 3 000 concerts estimés (personne ne sait !), des hectolitres de sueur… Lofofora, parrain du metal alternatif en France, est loin d’avoir dit son dernier mot. Encore fâché. Et comment ne pas l’être ? Lofofora est aussi énervé qu’au premier jour et le fait savoir avec un onzième album, Cœur de cible, qui fait suite à Vanités (2019). Histoire de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ne pas baisser les bras. Ne pas se laisser faire. Refuser d’être une cible, de se laisser submerger par l’apocalypse à venir. Un remontant face à la morosité ambiante, une réaction épidermique à la crise perpétuelle, un baume au cœur guerrier, couleur rouge sang. « C’est le rôle du rock ! Donner de la force à celles et ceux qui nous écoutent. Rester sauvage », explique Reuno Wangermez (chant).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68