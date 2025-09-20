Logement collectif : habiter le patrimoine du XXe siècle Immeuble Les Erables – Lyon 9 Lyon

Logement collectif : habiter le patrimoine du XXe siècle Immeuble Les Erables – Lyon 9 Lyon samedi 20 septembre 2025.

Logement collectif : habiter le patrimoine du XXe siècle 20 et 21 septembre Immeuble Les Erables – Lyon 9 Métropole de Lyon

Places limitées – visite par groupe de 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de l’immeuble « Les Erables » quartier de la Duchère – Lyon 9

Promenade architecturale et paysagère de l’ensemble du site. Visite des abords, visite du hall, de la galerie balcon. Visite de la toiture et visite d’un appartement témoin.

Habiter « Les Erables » : une expérience pour habiter mieux et ensemble dans la ville.

Traverser « Les Erables » une expérience de la perméabilité de la lumière…

Immeuble Les Erables – Lyon 9 254 rue des Erables 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Immeuble d’habitation – 1967 – label Architecture Comptemporaine Remarquable Bus C14 Les Erables – Bus C6 La Martinière

Journées européennes du patrimoine 2025

© Philippe Couteau, Architecte