Logement collectif : habiter le patrimoine du XXe siècle Immeuble Les Erables – Lyon 9 Lyon

Logement collectif : habiter le patrimoine du XXe siècle 20 et 21 septembre Immeuble Les Erables – Lyon 9 Métropole de Lyon
Places limitées – visite par groupe de 19 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite guidée de l’immeuble « Les Erables » quartier de la Duchère – Lyon 9
Promenade architecturale et paysagère de l’ensemble du site. Visite des abords, visite du hall, de la galerie balcon. Visite de la toiture et visite d’un appartement témoin.
Habiter « Les Erables » : une expérience pour habiter mieux et ensemble dans la ville.
Traverser « Les Erables » une expérience de la perméabilité de la lumière…
Immeuble Les Erables – Lyon 9 254 rue des Erables 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Immeuble d’habitation – 1967 – label Architecture Comptemporaine Remarquable Bus C14 Les Erables – Bus C6 La Martinière
© Philippe Couteau, Architecte