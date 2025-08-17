Atelier familles 5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche débute le Début : 2025-08-17 15:00:00 2025-08-17 15:00:00 .Voyageons dans le temps en faisant évoluer les objets de notre appartement ou notre maison dans une autre période de l'histoire, de la préhistoire à la reconstruction. Apporter une photo d'un objet de votre maison. Voyageons dans le temps en faisant évoluer les objets de notre appartement ou notre maison dans une autre période de l'histoire, de la préhistoire à la reconstruction. Apporter une photo d'un objet de votre maison."> Atelier familles 5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche débute le Début : 2025-08-17 15:00:00 2025-08-17 15:00:00 .Voyageons dans le temps en faisant évoluer les objets de notre appartement ou notre maison dans une autre période de l'histoire, de la préhistoire à la reconstruction. Apporter une photo d'un objet de votre maison. Voyageons dans le temps en faisant évoluer les objets de notre appartement ou notre maison dans une autre période de l'histoire, de la préhistoire à la reconstruction. Apporter une photo d'un objet de votre maison.">

« Logement temporel » > Atelier familles

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 15:00:00
fin : 2025-08-17

Date(s) :
2025-08-17

Voyageons dans le temps en faisant évoluer les objets de notre appartement ou notre maison dans une autre période de l'histoire, de la préhistoire à la reconstruction. Apporter une photo d'un objet de votre maison.

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 

English : « Logement temporel » > Atelier familles

