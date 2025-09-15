Loges de vignes, patrimoine tourangeau Joué-lès-Tours

Loges de vignes, patrimoine tourangeau

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-09-15
fin : 2025-09-21

2025-09-15

Découvrez un panorama photographique de notre Patrimoine Tourangeau réalisé par son atelier « Clin d’Œil » accompagné par une exposition de Modelage et Poterie de nos artistes adhérents.
Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00  galerieduparc@jouelestours.fr

English :

Discover a photographic panorama of our Tourangeau heritage, created by our « Clin d’?il » workshop, accompanied by an exhibition of modeling and pottery by our member artists.

German :

Entdecken Sie ein fotografisches Panorama unseres Kulturerbes in Tourangeau, das von ihrem Atelier « Clin d’il » erstellt wurde, begleitet von einer Ausstellung von Modellier- und Töpferarbeiten unserer Künstlermitglieder.

Italiano :

Scoprite un panorama fotografico del nostro patrimonio di Tourangeau realizzato dal laboratorio « Clin d’?il », accompagnato da un’esposizione di modellato e ceramiche dei nostri artisti associati.

Espanol :

Descubra un panorama fotográfico de nuestro patrimonio de Tourangeau realizado por su taller « Clin d »il », acompañado de una exposición de modelado y alfarería de nuestros artistas miembros.

