Loges de vignes, patrimoine tourangeau Joué-lès-Tours
Loges de vignes, patrimoine tourangeau Joué-lès-Tours lundi 15 septembre 2025.
Loges de vignes, patrimoine tourangeau
Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-15
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-15
Découvrez un panorama photographique de notre Patrimoine Tourangeau réalisé par son atelier « Clin d’Œil » accompagné par une exposition de Modelage et Poterie de nos artistes adhérents.
Découvrez un panorama photographique de notre Patrimoine Tourangeau réalisé par son atelier « Clin d’Œil » accompagné par une exposition de Modelage et Poterie de nos artistes adhérents. .
Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr
English :
Discover a photographic panorama of our Tourangeau heritage, created by our « Clin d’?il » workshop, accompanied by an exhibition of modeling and pottery by our member artists.
German :
Entdecken Sie ein fotografisches Panorama unseres Kulturerbes in Tourangeau, das von ihrem Atelier « Clin d’il » erstellt wurde, begleitet von einer Ausstellung von Modellier- und Töpferarbeiten unserer Künstlermitglieder.
Italiano :
Scoprite un panorama fotografico del nostro patrimonio di Tourangeau realizzato dal laboratorio « Clin d’?il », accompagnato da un’esposizione di modellato e ceramiche dei nostri artisti associati.
Espanol :
Descubra un panorama fotográfico de nuestro patrimonio de Tourangeau realizado por su taller « Clin d »il », acompañado de una exposición de modelado y alfarería de nuestros artistas miembros.
L’événement Loges de vignes, patrimoine tourangeau Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT 37