Informations pratiques

Ogeu-les-Bains

L’Ogeuloise 10ème édition

Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 05:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La 10ème édition de la course L’Ogeuloise se tiendra ce jour. Après l’effort, le réconfort un moment convivial vous attend avec un repas des producteurs locaux ouvert à tous, le tout animé par une banda puis par un concert. .

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 77 37 36 ogeuloise64680@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Ogeuloise 10ème édition

L’événement L’Ogeuloise 10ème édition Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn