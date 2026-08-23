L’Ogeuloise 10ème édition Ogeu-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Ogeu-les-Bains
Informations pratiques
Ogeu-les-Bains
L’Ogeuloise 10ème édition
Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 05:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La 10ème édition de la course L’Ogeuloise se tiendra ce jour. Après l’effort, le réconfort un moment convivial vous attend avec un repas des producteurs locaux ouvert à tous, le tout animé par une banda puis par un concert. .
Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 77 37 36 ogeuloise64680@gmail.com
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English : L’Ogeuloise 10ème édition
L’événement L’Ogeuloise 10ème édition Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn