L’Ogeuloise 9ème édition Ogeu-les-Bains

Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Le comité des fêtes d’Ogeu-les-Bains vous présent l’Ogeuloise événement sportif et culturel.
Cet événement comprend cette année
– Deux trails (18km et 10km)
– Un trail en relais (2x5km)
– Une marche chronométrée (10 km)
– Une marche rando (8.5km)
– Une marche santé (6km)
– Une course pour enfants (12-13 ans)
-Grande nouveauté les 6 heures de l’Ogeuloise sur une boucle de 4,75 km. L’objectif Réaliser un maximum de tours en 6 heures en solo ou en équipe.
A l’issue de la partie sportive, il y a une partie festive avec un repas des producteurs locaux, buvette et banda Los Ensorelhats. .
Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 77 37 36 ogeuloise64680@gmail.com
