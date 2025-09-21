L’Ogeuloise 9ème édition Ogeu-les-Bains

L'Ogeuloise 9ème édition Ogeu-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

2025-09-21

Le comité des fêtes d’Ogeu-les-Bains vous présent l’Ogeuloise événement sportif et culturel.

Cet événement comprend cette année

– Deux trails (18km et 10km)

– Un trail en relais (2x5km)

– Une marche chronométrée (10 km)

– Une marche rando (8.5km)

– Une marche santé (6km)

– Une course pour enfants (12-13 ans)

-Grande nouveauté les 6 heures de l’Ogeuloise sur une boucle de 4,75 km. L’objectif Réaliser un maximum de tours en 6 heures en solo ou en équipe.

A l’issue de la partie sportive, il y a une partie festive avec un repas des producteurs locaux, buvette et banda Los Ensorelhats. .

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 77 37 36 ogeuloise64680@gmail.com

