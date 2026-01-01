Logiciels libres des outils communs responsables Arles créative Arles

Logiciels libres des outils communs responsables

Jeudi 29 janvier 2026 de 9h à 11h. Arles créative 16 Rue des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 09:00:00

fin : 2026-01-29 11:00:00

Date(s) :

2026-01-29

À l’occasion d’un petit-déjeuner, Arles Créative vous invite à entrouvrir la porte du logiciel libre une culture fondée sur l’autonomie, le partage et les communs numériques

Pour bien démarrer l’année, Arles Créative vous invite à un temps d’échange autour de la culture du libre ses apports en matière d’autonomie, de partage et de communs numériques.

Animée par Olivier Carpels (La Verrerie Arles), la rencontre abordera aussi le numérique responsable, la protection des données personnelles, et surtout vos retours d’expérience concrets.

Dolibarr, Nextcloud, Big Blue Button… Ces noms ne vous disent rien ? Vous vous questionnez sur le monopole des géants de la tech et ne savez pas par où commencer pour changer vos usages ?

Au programme

→ des exemples concrets d’outils libres pour gérer son activité,

→ un éclairage sur les enjeux d’écoresponsabilité numérique et de protection des données,

→ et surtout, un temps d’échange pour partager pratiques, questions et retours d’expérience.

Petit-déjeuner offert .

Arles créative 16 Rue des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arles Créative invites you to open the door to free software: a culture based on autonomy, sharing and the digital commons.

L’événement Logiciels libres des outils communs responsables Arles a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme d’Arles