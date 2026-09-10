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Logis de la Gourderie, La Gourderie 85150 Landeronde, Landeronde

dimanche 20 septembre 2026 · La Gourderie 85150 Landeronde · Landeronde

Logis de la Gourderie, La Gourderie 85150 Landeronde, Landeronde

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Gourderie 85150 Landeronde
Adresse
Landeronde
Ville
85150 Landeronde
Département
Vendée

Logis de la Gourderie Dimanche 20 septembre, 10h30 La Gourderie 85150 Landeronde Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Logis de la Gourderie
Visite libre autour d’une maison forte construite à la fin du 16e siècle.
Déambulation photographique depuis le jeune parc aux essences variées.
Entrée : Participation libre

La Gourderie 85150 Landeronde Landeronde Landeronde 85150 Vendée Pays de la Loire 06 09 40 81 53 Déambulation dans le jeune parc du Logis de la Gourderie.
Une maison forte construite à la fin du 16e siècle situé à Landeronde. Visite libre
Entrée: Participation libre
Logis de la Gourderie

©DE CHATILLON

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