Logis de la Gourderie, La Gourderie 85150 Landeronde, Landeronde

Informations pratiques

Logis de la Gourderie Dimanche 20 septembre, 10h30 La Gourderie 85150 Landeronde Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Logis de la Gourderie

Visite libre autour d’une maison forte construite à la fin du 16e siècle.

Déambulation photographique depuis le jeune parc aux essences variées.

Entrée : Participation libre

La Gourderie 85150 Landeronde Landeronde Landeronde 85150 Vendée Pays de la Loire 06 09 40 81 53 Déambulation dans le jeune parc du Logis de la Gourderie.

Une maison forte construite à la fin du 16e siècle situé à Landeronde. Visite libre

Entrée: Participation libre

Logis de la Gourderie

©DE CHATILLON