Logis en Fête et forum des associations à Frontenay-Rohan-Rohan

Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Rendez-vous samedi 6 septembre 2025 au parc du Logis, à partir de 10h, pour le Logis en Fête et le forum des associations !

Temps fort incontournable de la rentrée, le Forum des Associations, organisé par la Municipalité, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le tissu associatif de notre commune et d’échanger avec toutes celles et tous ceux qui s’engagent sur le terrain et sont des acteurs essentiels de notre quotidien.

Le Logis en Fête, grâce à une programmation festive pensée et préparée par la Commission culturelle, nous permettra de nous rassembler et de nous divertir autour de cinq temps forts fête du miel, concert, spectacle, apéro magie et soirée swing.

Le Logis en Fête est l’occasion de nous retrouver dans un contexte festif. .

Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 50 25

