Au Japon, il existe un terme que chaque rencontre est une expérience unique dans une vie, qui ne pourra jamais se reproduire. Ce terme est Ichigo-Ichié , signifiant ; une rencontre, c’est une occasion précieuse à ne pas gaspiller, chaque rencontre est une chance dans sa vie.

C’est dans cet esprit que nous avons décidé de fonder L’Association Franco-Japonaise Nami en juin 2021, elle a pour objet de créer des liens d’échanges actifs et divertisses entre la région de Logonna-Daoulas et le Japon afin d’offrir une version plus exacte et plus humaine du Japon.

NAMI signifie vague et est imprégné de l’espoir que chaque rencontre soit comme une vague ! Nous partageons le même plaisir avec 60 membres.

Nous proposons divers ateliers (langue, cuisine, calligraphie…) autour du Japon afin de découvrir et promouvoir la culture du Soleil-Levant. L’association organise également divers ateliers culturels japonais pour les parents et les enfants, non seulement au sein de l’association mais aussi en collaboration avec les différentes médiathèques.

Depuis 2022, l’association organise chaque année au mois de juin un Festival dédié à la culture 100% japonaise. Grâce au soutien de tous, notre Japan Festival est un succès d’année en année, avec un nombre de visiteurs qui ne cesse de croitre, le prochain festival du 07 juin sera à la hauteur de son nom en accueillant un grand nombre d’exposants japonais, proposant ateliers et conférences au long de la journée, transformant ainsi le rêve des Finistériens amoureux du Japon en réalité.

Une semaine avant le festival, le samedi 31 mai, un concert de musique japonaise aura lieu au Paul Art’s Café à Daoulas à 19h.

Afin que cet évènement soit encore plus réussi, nous recherchons activement des personnes bénévoles désirant s’impliquer au sein de notre équipe aux différentes activités !

Programme du festival

https://assologojapon.wixsite.com/nami .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 47 42 44 39

