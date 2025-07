L’Ogre en papier Salle Le Vallon Landivisiau

L’Ogre en papier Salle Le Vallon Landivisiau dimanche 14 décembre 2025.

L’Ogre en papier

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert

Clôture joyeuse et haute en couleur du Festival Moi les Mots. Du chant, de l’accordéon, de la batterie, de la basse, du banjo un vrai concert comme pour les grands, mais pour les petits ! Avec sa voix rocailleuse d’ogre tendre, notre cher Ben Herbert Larue nous emmène dans un univers drôle, poétique et rock, accompagné de trois musiciens complices.

Mi-Muppets, mi-AC/DC, ce concert ludique et énergique donne la parole à l’enfance et bouscule les certitudes des adultes. Les chansons, tour à tour tendres ou insolentes, célèbrent l’imagination, la différence et la liberté d’être soi un garçille aux cheveux longs, une firçon qui plante des clous, ou un certain Pudubec qui aurait mieux fait de se laver les dents…

Un spectacle engagé et bienveillant, à hauteur d’enfant sans les infantiliser, pour rêver, rire, taper dans les mains. Un moment à partager en famille, avant de poursuivre par la déambulation lumineuse et poétique qui fermera le Festival dans une atmosphère féérique. Une belle façon de célébrer les mots, les sons, les lumières et l’imaginaire, le coeur léger et les oreilles enchantées.

Distribution Ben Herbert Larue chant, accordéon, guitare, scie musicale / Rémi Gille dit Goupil guitare, banjo / Loïc Caillouel dit Caillou

batterie, percussions / Lucas Ravet dit Le Pirate basse / Production Gommette Production / Coproduction Le Tangram Scène nationale d’Évreux / Compagnie Ô Clair de Plume. © Xav@LeRiveGauche. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Ogre en papier Landivisiau a été mis à jour le 2025-07-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX