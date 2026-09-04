L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL Place de la Commanderie Poucharramet

Informations pratiques

Poucharramet

L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL

Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

théâtre musical avec masques et marionnettes

FAMILIAL

Conte musical

avec masques et marionnette

Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 min

De et avec Mélodie Pareau et Antonin Durécu

Composition musicale et interprétation : Antonin Durécu

Librement inspiré de l’album jeunesse éponyme de Fabienne Morel et Deborah Di Gilio aux éditions Syros ainsi que du conte « La fausse grand-mère » d’Italo Calvino

Où il est question…

…de la faim, celle qui fait sortir des sentiers battus, qui réveille l’ogresse poilue, qui nous mène sur le chemin de l’amour…

…de poils, ceux qui protègent du froid, qui réveillent notre côté sauvage, qui se dressent en cas de danger, ceux de l’ogresse…

…de la liberté, de choisir son chemin, de se tromper, de dire des méchancetés, de jouer avec la mort, avec la vie…

La mama Cécilia et sa fille Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça (la mère nous expliquera pourquoi). Mais un jour la mama Cécilia en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache l’Ogresse Poilue.

Chiara, la petite fille, habitée par son désir irrésistible de crêpes, bravera ses peurs et les légendes locales en traversant la forêt interdite. Elle croisera dans son périple un fleuve solitaire ainsi qu’une vieille chèvre et échappera de justesse à l’Ogresse Poilue. .

Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Musical theater with masks and puppets

FOR THE WHOLE FAMILY

L’événement L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE