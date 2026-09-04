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L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL Place de la Commanderie Poucharramet

samedi 17 octobre 2026 · Place de la Commanderie · Poucharramet

L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL Place de la Commanderie Poucharramet

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place de la Commanderie
Adresse
LA COMMANDERIE
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Poucharramet

L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL

Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

théâtre musical avec masques et marionnettes
FAMILIAL
Conte musical
avec masques et marionnette
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 min
De et avec Mélodie Pareau et Antonin Durécu
Composition musicale et interprétation : Antonin Durécu

Librement inspiré de l’album jeunesse éponyme de Fabienne Morel et Deborah Di Gilio aux éditions Syros ainsi que du conte « La fausse grand-mère » d’Italo Calvino
Où il est question…
…de la faim, celle qui fait sortir des sentiers battus, qui réveille l’ogresse poilue, qui nous mène sur le chemin de l’amour…
…de poils, ceux qui protègent du froid, qui réveillent notre côté sauvage, qui se dressent en cas de danger, ceux de l’ogresse…
…de la liberté, de choisir son chemin, de se tromper, de dire des méchancetés, de jouer avec la mort, avec la vie…

La mama Cécilia et sa fille Chiara, aiment beaucoup les crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça (la mère nous expliquera pourquoi). Mais un jour la mama Cécilia en a assez et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la Maminna, qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache l’Ogresse Poilue.
Chiara, la petite fille, habitée par son désir irrésistible de crêpes, bravera ses peurs et les légendes locales en traversant la forêt interdite. Elle croisera dans son périple un fleuve solitaire ainsi qu’une vieille chèvre et échappera de justesse à l’Ogresse Poilue.   .

Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76  accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Musical theater with masks and puppets
FOR THE WHOLE FAMILY

L’événement L’OGRESSE POILUE, THÉÂTRE MUSICAL AVEC MASQUES ET MARIONNETTES – FAMILIAL Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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