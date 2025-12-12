L’OHA fait son cinéma Théâtre Olympia Arcachon

L’OHA fait son cinéma

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Pour son traditionnel concert de fin d’année, l’OHA propose en 2025 un voyage à travers les plus belles musiques de films, dans un spectacle son et lumière.

Le thème de cette édition est I’OHA fait son cinéma . L’orchestre interprétera des œuvres tirées de grands classiques du cinéma Indiana Jones, Les Chariots de feu, Titanic, La Liste de Schindler, Gladiator, 1492 Christophe Colomb, Le Masque de Zorro, Rock.

L’OHA présentera également en avant-première un concerto pour Basson et Orchestre d’Harmonie Symphonic Songs , une création de Christian Dachez. .

