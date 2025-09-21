L’oignon fait la force Maison Ernest Renan Tréguier

L’oignon fait la force Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison Ernest Renan Côtes d’Armor

Gratuit. Durée : 45 mn

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Violon et voix accordées, plaisir d’accomoder les mots, de les faire rôtir, sauter sur les cordes tantôt frottées, tantôt pincées, Julie Le Feunteun et Aude Speller se retrouvent à nouveau dans un duo complice, une amitié au service d’une histoire de solidarité, malicieusement revisitée.

Maison Ernest Renan 20 rue Ernest Renan, 22220 Tréguier, France Tréguier 22220 Côtes d’Armor Bretagne 0296924563 http://www.maison-ernest-renan.fr http://www.monuments.nationaux.fr Construite à la fin du XVIe siècle, cette maison typique de l’architecture du Trégor est acquise en 1780 par les grands-parents du savant. Renan la quitte pour toujours à l’âge de 15 ans. Suite à la donation des petites filles de l’écrivain, la demeure devient musée, inauguré le 20 juillet 1947 par le président Édouard Herriot. En 1992, la façade sur rue est restaurée pour le centenaire de la mort de Renan.

Photo ©Le Bel aujourd’hui