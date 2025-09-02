LOIN DANS LA MER Saison Ah ? Palais des congrès Parthenay

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

LOIN DANS LA MER

Lisa Guez / Cie L’oiseau Mouche (59)

Peut-on tout sacrifier par amour ?

Peut-on pardonner à ceux qui nous quittent ?

Quand La Petite sirène devient une troublante métaphore de la quête

d’absolu. Brûlant d’une flamme impossible pour le prince qu’elle a sauvé du naufrage, elle sacrifie sa voix pour avoir des jambes et une chance d’être aimée. Loin dans la mer questionne la douleur d’un amour rejeté, le désir et la peur d’être différent. L’adaptation du conte par Lisa Guez (Cie 13/31)prend toute sa force dans l’interprétation des comédiens de l’Oiseau-Mouche. Cette troupe d’acteurs permanents, en situation de handicap, formés à toutes les expériences et esthétiques de la scène, reste une utopie. On le découvre encore dans cette création puissante et subtile.

Tout public dès 11 ans. .

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

