Loin du bruit Avant première MJC Le Sillon Caen

Loin du bruit Avant première MJC Le Sillon Caen vendredi 12 décembre 2025.

MJC Le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Venez assister en avant première a la diffusion du court-métrage Loin du bruit , réalisé par Redha Djafer, le vendredi 12 décembre à 20h au Sillon !
Au programme

• 19h30 Ouverture des portes

• 20h00 Projection du film (durée 20 min)

• 20h20 20h45 Échanges débat autour du film et de sa réalisation

• 20h45 Diffusion du making-of (durée 6 min)

• Puis Présentation de notre association GreenLab, dédiée à la réalisation de fictions professionnelles

• Pour finir Pot de l’amitié

Le film Loin du bruit

Deux hommes vêtus de tuniques de druide, lanternes enflammées à la main, s’enfoncent dans les profondeurs mystérieuses d’une carrière abandonnée. À leurs côtés, une jeune photographe, déterminée mais encore inexpérimentée. Leur quête trouver l’endroit idéal pour immortaliser la pochette d’un album électro-druidique . Entre ombres oppressantes et découvertes inattendues, cette expédition artistique pourrait bien révéler d’eux-mêmes bien plus que ce qu’ils étaient venus chercher.

Tout public | Entrée libre.   .

MJC Le Sillon 1 Rue d'Isigny Caen 14000 Calvados Normandie 

Join us for a sneak preview of the short film Loin du bruit , directed by Redha Djafer, on Friday, December 12 at 8pm at Le Sillon!

