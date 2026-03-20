Loin du Mékong, près de la Loire Salle Jules Vallès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 18:00 –

Gratuit : non Tout public

Conférence, par Amitié Vietnam Loire-Atlantique Quelles oeuvres en français et en vietnamien puisent leur inspiration dans le grand fleuve mythique d’Asie ? Comment le parcours d’un romancier nantais d’aujourd’hui réactive cet imaginaire ? Rencontre avec Louis Raymond et Henri Copin autour du Mékong, fleuve des mythes, organisée en partenariat avec l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, et avec le soutien de la librairie Coiffard. Dans le cadre de Place auX mondeS

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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