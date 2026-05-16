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Loire Aventure Bouchemaine

Loire Aventure Bouchemaine dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 1 Rue des Frères Gasnier

Ville : 49080 Bouchemaine

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 300 300

Bouchemaine

Loire Aventure

1 Rue des Frères Gasnier Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : 300 – 300 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Descente culturelle et sportive sur la Loire Angevine (Candes Saint Martin à Bouchemaine).
Vous serez accompagné par un moniteur de kayak qui est spécialiste de la Loire.   .

1 Rue des Frères Gasnier Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 22 36  cnbouchemaine@orange.fr

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English :

L’événement Loire Aventure Bouchemaine a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers

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