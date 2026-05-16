Bouchemaine

Loire Aventure

1 Rue des Frères Gasnier Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : 300 – 300 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Descente culturelle et sportive sur la Loire Angevine (Candes Saint Martin à Bouchemaine).

Vous serez accompagné par un moniteur de kayak qui est spécialiste de la Loire. .

1 Rue des Frères Gasnier Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 22 36 cnbouchemaine@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loire Aventure Bouchemaine a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers