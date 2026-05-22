Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire

Place de la Pêcherie Bords de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les Gabarriers du Haut Val de Loire vous donnent rendez-vous sur la Place de la Pêcherie pour la Loire en Fête, durant deux jours. Au programme

– le samedi brocante, inauguration de la fête à 11h, balades en bateau sur la Loire, entre 15h et 19h, buvette et restauration sur place.

– le dimanche balades en bateau sur la Loire entre 15h et 19h, défilé et chants des gabarriers sur le marché à partir de 10h30. .

Place de la Pêcherie Bords de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire

L’événement Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire