Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire
Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire
Place de la Pêcherie Bords de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les Gabarriers du Haut Val de Loire vous donnent rendez-vous sur la Place de la Pêcherie pour la Loire en Fête, durant deux jours. Au programme
– le samedi brocante, inauguration de la fête à 11h, balades en bateau sur la Loire, entre 15h et 19h, buvette et restauration sur place.
– le dimanche balades en bateau sur la Loire entre 15h et 19h, défilé et chants des gabarriers sur le marché à partir de 10h30. .
Place de la Pêcherie Bords de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire
L’événement Loire en Fête avec les Gabarriers du Haut Val de Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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