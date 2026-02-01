Loire Odyssée et Mardi Gras St Mathurin sur Loire Loire-Authion

Loire Odyssée et Mardi Gras

St Mathurin sur Loire 20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Venez déguisés aux couleurs de l’Inde pour Mardi Gras ! .

St Mathurin sur Loire 20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loire Odyssée et Mardi Gras Loire-Authion a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers