Loire Odyssée et Mardi Gras St Mathurin sur Loire Loire-Authion
Loire Odyssée et Mardi Gras St Mathurin sur Loire Loire-Authion mardi 17 février 2026.
Loire Odyssée et Mardi Gras
St Mathurin sur Loire 20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Venez déguisés aux couleurs de l’Inde pour Mardi Gras ! .
St Mathurin sur Loire 20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loire Odyssée et Mardi Gras Loire-Authion a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers