La Ferté-Saint-Aubin

Loiret Crimes • 5ᵉ édition

Route des Trays La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Pendant deux jours, venez rencontrer des auteurs, assister à des dédicaces et participer à des tables rondes autour de l’univers du crime et de l’enquête. Cette édition est parrainée par Bernard Marc, médecin légiste, qui animera une conférence le samedi après-midi.

Loiret Crimes 5ᵉ édition

Avis aux amateurs de suspense ! Les 12 et 13 septembre 2026, le Château de la Luzière à La Ferté-Saint-Aubin accueille la 5ᵉ édition de Loiret Crimes, le salon du polar, du thriller et du roman noir.

Pendant deux jours, venez rencontrer des auteurs, assister à des dédicaces et participer à des tables rondes autour de l’univers du crime et de l’enquête. Cette édition est parrainée par Bernard Marc, médecin légiste, qui animera une conférence le samedi après-midi. Une tombola viendra clôturer le salon le dimanche.

Infos pratiques

Château de la Luzière La Ferté-Saint-Aubin

12 & 13 septembre 2026

Samedi 10h-18h • Dimanche 10h-17h30 .

Route des Trays La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire delencresurlapage@gmail.com

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English :

Over the course of two days, come meet authors, attend book signings, and participate in panel discussions on the world of crime and investigation. This year’s event is sponsored by Bernard Marc, a medical examiner, who will lead a lecture on Saturday afternoon.

L’événement Loiret Crimes • 5ᵉ édition La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN