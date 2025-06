L’Oise en mode rétro Moyvillers Oise

L’Oise en mode rétro Moyvillers Oise 1 juillet 2025

L’Oise en mode rétro

L’Oise en mode rétro 62 rue Jules Verne 60190 Moyvillers Oise Hauts-de-France

Durée : 480 Distance : Tarif :

Voyagez dans le temps à bord d’une Renault 4L ! Pas de GPS, pas de chrono, pas de pression. Juste la route, la curiosité…et le plaisir simple de se perdre pour mieux se retrouver.

http://www.oise-en-mode-retro.fr/ +33 3 44 20 78 98

English :

Travel back in time in a Renault 4L! No GPS, no stopwatch, no pressure. Just the road, curiosity…and the simple pleasure of getting lost in order to find yourself again.

Deutsch :

Machen Sie eine Zeitreise in einem Renault 4L! Kein GPS, keine Uhr, kein Druck. Nur die Straße, die Neugier… und das einfache Vergnügen, sich zu verlieren, um sich besser wiederzufinden.

Italiano :

Viaggio nel tempo a bordo di una Renault 4L! Niente GPS, niente cronometro, niente pressione. Solo la strada, la curiosità… e il semplice piacere di perdersi per ritrovarsi.

Español :

¡Viaja en el tiempo en un Renault 4L! Sin GPS, sin cronómetro, sin presiones. Sólo la carretera, la curiosidad… y el simple placer de perderse para volver a encontrarse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par SIM Hauts-de-France