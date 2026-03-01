L’oiseau bleu Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 15:30 – 16:25

Gratuit : non 11€ plein tarif 9€ tarif enfant Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Entre imaginaire et poésie : un conte pour petits et grands d’après l’œuvre de Maurice MaeterlinckUn soir, Tyltyl une enfant de famille modeste et son doudou Mytyl, regardent avec envie et gourmandise, par la fenêtre, le repas des enfants riches. Apparaît alors une fée qui va lui confier une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu qui pourra rendre heureuse sa petite fille malade.L’âme des choses et des animaux qui les entourent s’anime alors et les voilà embarqués tous ensemble dans un voyage initiatique au travers de la Nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur.Un conte d’après l’œuvre de Maurice MAETERLINCKMise en scène : Salomé ELHADAD RAMON, Avec Cécile COVES, Fiona LEVYLien vidéo :https://youtu.be/h-JQhNPkVFM

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

