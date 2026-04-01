L’oiseau de passage Péronne

Péronne

L’oiseau de passage

5 Rue Jules Ferry Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les beaux jours sont enfin de retour, et la mission Pays d’Art et d’Histoire vous propose d’en profiter à travers une programmation allant des visites guidées, aux ateliers pour les petits curieux.

Bienvenue chez Albertinho, bistrotier marionnettiste au grand cœur, dans son minuscule café ambulant !

L’Oiseau de passage vous ouvre les portes d’un troquet comme on n’en fait plus, où l’on entre deux par deux pour partager un verre et une histoire de comptoir.

Ici, on parle jardin, oiseaux, amours perdues, histoires du quotidien et patates nouvelles… On rit, on écoute, on se raconte, on se laisse surprendre.

À l’extérieur, l’accordéon fait danser les cœurs et un petit stand solidaire Le Potager au kérosène –propose des légumes du jardin gratuits à qui en a besoin.

Les beaux jours sont enfin de retour, et la mission Pays d’Art et d’Histoire vous propose d’en profiter à travers une programmation allant des visites guidées, aux ateliers pour les petits curieux.

Bienvenue chez Albertinho, bistrotier marionnettiste au grand cœur, dans son minuscule café ambulant !

L’Oiseau de passage vous ouvre les portes d’un troquet comme on n’en fait plus, où l’on entre deux par deux pour partager un verre et une histoire de comptoir.

Ici, on parle jardin, oiseaux, amours perdues, histoires du quotidien et patates nouvelles… On rit, on écoute, on se raconte, on se laisse surprendre.

À l’extérieur, l’accordéon fait danser les cœurs et un petit stand solidaire Le Potager au kérosène –propose des légumes du jardin gratuits à qui en a besoin. .

5 Rue Jules Ferry Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

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English :

The fine weather is finally back, and the Pays d?Art et d?Histoire mission is inviting you to make the most of it, with a program ranging from guided tours to workshops for the curious.

Welcome to Albertinho, a puppeteer with a big heart, in his tiny travelling café!

L?Oiseau de passage opens the doors of a bar like no other, where two people enter to share a drink and a story.

Here, we talk about gardens, birds, lost loves, everyday stories and new potatoes? We laugh, we listen, we talk, we are surprised.

Outside, the accordion makes the heart dance and a small solidarity stand? Le Potager au kérosène ?offers free garden vegetables to those in need.

L’événement L’oiseau de passage Péronne a été mis à jour le 2026-02-07 par OT HAUTE SOMME PERONNE