L’Oiseau de Prométhée Les Anges au plafond Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12

Marionnette

Esthétiquement somptueuse, une fable politique qui creuse, par les mythes, la question du pouvoir et de la richesse.

Le temps d’un grand banquet, deux Grèce se font face l’une mythologique et éternelle, l’autre contemporaine et bien réelle, frappée par la crise. Entre divinités antiques et cols blancs de l’UE et du FMI, un dialogue s’installe. D’où émerge bientôt une question brûlante par qui et comment sont distribuées les richesses ?

Fidèles à l’ADN de leurs créations hors normes, où se mêlent inventions poétiques et questionnements politiques, Les Anges au plafond nous embarquent dans une fable tragicomique d’une grande modernité. Enchâssant les récits, mariant les formes artistiques (musique jouée live, théâtre, magie, marionnettes géantes…), ce puissant poème sensoriel est constamment branché sur le pouls du monde. Incontestablement, l’un des temps forts de la saison !

• Mercredi 11 et jeudi 12 février

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 12 ans

• 16€ tarif plein tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 30 letheatre@laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Oiseau de Prométhée Les Anges au plafond Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME