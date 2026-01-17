L’oiseau de Prométhée (Ou le miracle de la tragédie) – Les Anges au Plafond, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

L’oiseau de Prométhée (Ou le miracle de la tragédie) – Les Anges au Plafond 25 et 26 mars L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune de 7€ à 20€

Les dieux de l’Olympe, des figures politiques européennes et le peuple s’attablent à un banquet grinçant. Et tandis que certains festoient, d’autres trinquent… Les Anges au Plafond fait dialoguer deux Grèces, l’antique et la contemporaine, dans une tragédie qui éclaire le politique par le poétique.

En coréalisation avec MIMA.

Vincent Muteau