L’oiseau de Prométhée – par Les Anges au plafond Mixt Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 20:00 – 21:45

Gratuit : non 12 € à 33 € 12 € à 33 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre/Marionnettes Prenez place dans cette joyeuse taverne où sont attablées une Grèce mythologique et l’autre contemporaine, entravée par la dette. Aux côtés de sublimes marionnettes à taille humaine, acteurs et actrices, funambule et musicien figurent les Dieux et les humains dans une épopée politique pour aujourd’hui. Un banquet, des bougies. Les Parques cuisinent tandis qu’un immense oiseau tisse les trois fils du récit : le dernier repas entre Zeus, Prométhée et les humains ; les retrouvailles d’amis franco-grecs naguère militants contre la politique d’austérité de 2008 ; et la table des négociations sur la dette publique de 2015 où se confrontent le gouvernement de Tsipras, le FMI, la Banque centrale et l’Union européenne. Dans l’univers artisanal des Anges au plafond, les marionnettes en papier mâché côtoient les interprètes et le public, pour mettre en partage un pan d’histoire grecque à ne pas oublier. Écriture : Chrístos Chryssópoulos avec Camille Trouvé et Brice BerthoudMise en scène : Camille Trouvé et Brice BerthoudAutour de la table : Rhiannon Morgan, Victoire Goupil, Elan Ben Ali et Achille SauloupMarionnettiste : Christelle Ferreira Sur le fil Olivier Roustan Durée : 1h45 Représentations dans la salle Super :mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 avril 2026 à 20hvendredi 10 avril 2026 à 20h30

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr