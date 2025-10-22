L’oiseau mystère Pleubian

L’oiseau mystère Pleubian mercredi 22 octobre 2025.

L’oiseau mystère

Parking de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:15:00

Date(s) :

2025-10-22

Prêts à devenir des détectives de la nature ?

Partez à la découverte des oiseaux et de leurs secrets lors de cette enquête ludique en famille. .

Parking de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’oiseau mystère Pleubian a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose