L’oiseau mystère Pleubian mercredi 22 octobre 2025.
Parking de Pors Rand Pleubian Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:15:00
2025-10-22
Prêts à devenir des détectives de la nature ?
Partez à la découverte des oiseaux et de leurs secrets lors de cette enquête ludique en famille. .
Parking de Pors Rand Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08
