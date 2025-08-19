« L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola » cie retour d’ulysse Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-21

2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22

Une main tendue pour nous transporter dans l’intime, le sublime, les amours égarés, gâchés, le dramatique de la vie d’Emma Calvé (…) Un tableau de sensations, de passion. gillesbertrand-photography.com

Dans l’intimité d’une loge, deux femmes, une pianiste et une soprano, se parlent, chantent, dansent et rient. Une troisième présence se pressent à travers leurs paroles, celle d’une chanteuse lyrique dont elles vont dresser le portrait subtil.

Souvenirs sensibles, méditation poétique, création de rôles d’opéra, récits du théâtre et de la vie, interprétation des plus grands airs pour soprano s’entremêlent pour éclairer la destinée hors du commun d’Emma Calvé. Quelle combativité, quelles forces vives l’immense cantatrice aveyronnaise tente-t-elle de nous transmettre à travers le siècle ?

C’est d’une joie de vivre et d’un enthousiasme fou qu’il sera question dans ce spectacle musical écrit et mis en scène par Justine Wojtyniak. Deux résidences artistiques ont jalonné la création de L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola en février 2024 au Musée de Millau et des Grands Causses (Mumig) et en octobre 2024 au Théâtre de la Maison du Peuple, avec restitution en janvier 2025 lors des Givrées.

Distribution

Écriture, mise en scène Justine Wojtyniak

Soprano, comédienne Inès Berlet

Piano, comédienne Swan Starosta

Création lumière, régie son Louis Sureau

Infos pratiques

Discipline Théâtre lyrique

Public Tout public dès 10 ans

Durée 1h20

Dates

Mardi 20 janvier 20h30

Mercredi 21 janvier 20h30

Jeudi 22 janvier 20h30

Lieu Studio Martha Graham Théâtre de la Maison du Peuple

Tarif B

Mention Prélude des Givrées .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

English :

« An outstretched hand transports us into the intimate, the sublime, the lost, the wasted, the dramatic of Emma Calvé?s life (?) A painting of sensations, of passion. » ? gillesbertrand-photography.com

German :

« Eine ausgestreckte Hand, die uns in das Intime, das Erhabene, die verirrte, verschwendete Liebe und das Drama des Lebens von Emma Calvé entführt (?) Ein Bild der Empfindungen, der Leidenschaft. » gillesbertrand-photography.com

Italiano :

« Una mano tesa che ci trasporta nell’intimo, nel sublime, negli amori perduti e sprecati e nel dramma della vita di Emma Calvé (?) Un quadro di sensazioni e passione » ? gillesbertrand-photography.com

Espanol :

« Una mano tendida que nos transporta a lo íntimo, lo sublime, los amores perdidos y desperdiciados y el drama de la vida de Emma Calvé (…) Una pintura de sensaciones y pasión » ? gillesbertrand-photography.com

