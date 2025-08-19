« L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola » cie retour d’ulysse Théâtre de la Maison du Peuple Millau
Une main tendue pour nous transporter dans l’intime, le sublime, les amours égarés, gâchés, le dramatique de la vie d’Emma Calvé (…) Un tableau de sensations, de passion. gillesbertrand-photography.com
Dans l’intimité d’une loge, deux femmes, une pianiste et une soprano, se parlent, chantent, dansent et rient. Une troisième présence se pressent à travers leurs paroles, celle d’une chanteuse lyrique dont elles vont dresser le portrait subtil.
Souvenirs sensibles, méditation poétique, création de rôles d’opéra, récits du théâtre et de la vie, interprétation des plus grands airs pour soprano s’entremêlent pour éclairer la destinée hors du commun d’Emma Calvé. Quelle combativité, quelles forces vives l’immense cantatrice aveyronnaise tente-t-elle de nous transmettre à travers le siècle ?
C’est d’une joie de vivre et d’un enthousiasme fou qu’il sera question dans ce spectacle musical écrit et mis en scène par Justine Wojtyniak. Deux résidences artistiques ont jalonné la création de L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola en février 2024 au Musée de Millau et des Grands Causses (Mumig) et en octobre 2024 au Théâtre de la Maison du Peuple, avec restitution en janvier 2025 lors des Givrées.
Distribution
Écriture, mise en scène Justine Wojtyniak
Soprano, comédienne Inès Berlet
Piano, comédienne Swan Starosta
Création lumière, régie son Louis Sureau
Infos pratiques
Discipline Théâtre lyrique
Public Tout public dès 10 ans
Durée 1h20
Dates
Mardi 20 janvier 20h30
Mercredi 21 janvier 20h30
Jeudi 22 janvier 20h30
Lieu Studio Martha Graham Théâtre de la Maison du Peuple
Tarif B
Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr
English :
« An outstretched hand transports us into the intimate, the sublime, the lost, the wasted, the dramatic of Emma Calvé?s life (?) A painting of sensations, of passion. » ? gillesbertrand-photography.com
German :
« Eine ausgestreckte Hand, die uns in das Intime, das Erhabene, die verirrte, verschwendete Liebe und das Drama des Lebens von Emma Calvé entführt (?) Ein Bild der Empfindungen, der Leidenschaft. » gillesbertrand-photography.com
Italiano :
« Una mano tesa che ci trasporta nell’intimo, nel sublime, negli amori perduti e sprecati e nel dramma della vita di Emma Calvé (?) Un quadro di sensazioni e passione » ? gillesbertrand-photography.com
Espanol :
« Una mano tendida que nos transporta a lo íntimo, lo sublime, los amores perdidos y desperdiciados y el drama de la vida de Emma Calvé (…) Una pintura de sensaciones y pasión » ? gillesbertrand-photography.com
