L’OISEAU RAVAGE SOUS LA GRANGE Mauvaisin

Mauvaisin

L’OISEAU RAVAGE

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le charmant village de Mauvaisin, venez profiter d’une après-midi musicale avec le groupe L’Oiseau Ravage. Convivialité garantie !

Parfois, la musique peut être quelque chose d’aussi important, d’aussi naturel et d’aussi léger que le chant d’un oiseau.

Parfois, on sent que ça plane au-dessus, et on ne sait pas vraiment où. Reflets iridescents en apesanteur. Ça oscille, ça propose, ça se pose et ça repart en vol. C’est à peine perché, et puis c’est là, tout près, tout frais. Tout frémissant. Luisant comme l’oeil d’un toucan. Surprenant comme la danse d’un tétras des armoises. Adéquat comme un nid.

Bref, quand on a la chance d’avoir un groupe comme L’Oiseau Ravage dans un sous-bois peu éloigné à vol d’oiseau , on l’invite et on l’écoute, histoire de pouvoir planer un peu, nous aussi…

Entrée à prix libre

Buvette et Crêpes sur place. .

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In the charming village of Mauvaisin, come and enjoy an afternoon of music with the group L’Oiseau Ravage. Conviviality guaranteed!

L’événement L’OISEAU RAVAGE Mauvaisin a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE