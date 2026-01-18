L’Oiseau Ravage Café du Boulevard Melle

L’Oiseau Ravage

Café du Boulevard 2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres

Début : 2026-01-31

Samedi 31 janvier à 21h au Café du Boulevard

Duo inclassable de la scène Toulousaine, rassemble Mark Kastelnik et Charlène Moura. Leurs compositions donnent naissance à une musique hybride, à la frontière du jazz et de la musique de chambre. Parfois brute, mais toujours teintée d’un lyrisme espiègle, leur univers très visuel oscille entre rage, humour et mélancolie.

Tarif de 7,50€ à 9€

Réservation 05 49 27 01 28 .

