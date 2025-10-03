L’oiseau s’est envolé, contes dès 6 ans Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie Nanterre

Entrée gratuite

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T22:00:00

L’oiseau s’est envolé

contes bilingues, par Fidaa Ataya

et Praline Gay-Para, en français et en arabe

Fidaa Ataya, conteuse de Ramallah en Palestine, raconte en arabe des contes traditionnels de son pays. Elle est traduite en direct par Praline Gay-Para. Des histoires de la terre, de la mer, piochées dans les poches de sa grand-mère. Des contes d’animaux : l’oiselle qui ne peut pas pondre d’œufs, la cafarde qui veut se marier et qui fait de drôles de rencontres pour finir par décider où elle veut aller, la chatte qui vole le lait… Des animaux qui se réunissent pour cultiver un champ de blé quand l’eau vient à manquer et qu’il n’y a plus rien à manger, ou alors ce couple d’oiseaux qui s’aiment dans un tout petit abri.

Conte et jeu : Fidaa Ataya – Accompagnement et version française : Praline Gay-Para

Avec le soutien de l’Onda, Office national de diffusion artistique.

Reportage vidéo : « Hans im Glück » – Storyteller Tour 2016

La représentation sera suivie d’une soirée festive autour de la Palestine.

– Un buffet

– Un concert du groupe palestinien Al Kamandjati.

Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie 8, place du 27-mars-2002 92000 Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Bus 304 arrêt Hôtel de ville

Parking.

