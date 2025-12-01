Loisirs 11/17 ans au PRJ Laennec (vacances fin d’année 2025) Roubaix

Loisirs 11/17 ans au PRJ Laennec (vacances fin d’année 2025)

Début : 2025-12-22 09:00:00

fin : 2026-01-02 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2026-01-02

**Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organise des activités pour les jeunes de 11 à 17 ans, pendant les vacances de fin d’année !**

**Les inscriptions sont ouvertes. C’est toujours le bon moment pour se retrouver entre copains !**

**A noter ** le weekend du 27 et 28 décembre à Sunparks, les sorties à la patinoire et à Ice Mountain, pour profiter des joies de l’hiver !

**Voici le programme détaillé de la première semaine **

• Lundi 22 décembre atelier ‘confiance en soi’ (9h-12h) et jeux de société (14h-17h)

• Mardi 23 décembre atelier ‘confiance en soi’ (9h-12h) et patinoire (14h-17h)

• Mercredi 24 décembre atelier ‘confiance en soi’ (9h-12h) et goûter (14h-17h)

• Jeudi 25 décembre férié (le PRJ sera fermé)

• Vendredi 26 décembre atelier ‘confiance en soi’ (9h-12h) et séance de ciné (14h-17h)

• Samedi 27 décembre soirée mousse à la patinoire de Wasquehal !!

• Et aussi weekend à Sunparks, en Belgique (départ le vendredi 26 à 13h et retour le lundi 29 à 13h) !!

**Et le programme détaillé de la deuxième semaine **

• Lundi 29 décembre visite du marché de Noël à Lille (10h-12h) et Koezio (14h-17h)

• Mardi 30 décembre atelier ‘confiance en soi’ (9h-12h) et sénace de ciné (14h-17h)

• Mercredi 31 décembre visite du Louvre à Paris et du musée Grévin !!

• Jeudi 1er janvier férié (le PRJ sera fermé)

• Vendredi 2 janvier Laser tag (9h-12h) et Ice Mountain ski à Comines (14h-17h)

**Tarifs, renseignements et inscriptions **

PRJ Laënnec LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Horaires d’inscription **

Lundi de 13h30 à 18h

Du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40

English :

**The Pôle Ressources Jeunesse Laënnec is organizing activities for young people aged 11 to 17 during the end-of-year vacations!

**Registration is now open. It’s always a good time to get together with friends!

**Don’t miss:** the weekend of December 27 and 28 at Sunparks, and outings to the ice rink and Ice Mountain, to enjoy the joys of winter!

**Here’s the detailed program for the first week:**

? Monday December 22: ‘Self-confidence’ workshop (9am-12pm) and board games (2pm-5pm)

? Tuesday December 23: self-confidence workshop (9am-12pm) and ice rink (2pm-5pm)

? Wednesday December 24: ‘Self-confidence’ workshop (9am-12pm) and afternoon snack (2pm-5pm)

? Thursday December 25: public holiday (PRJ will be closed)

? Friday December 26: ‘Self-confidence’ workshop (9am-12pm) and film screening (2pm-5pm)

? Saturday December 27: foam party at Wasquehal skating rink!

? And also weekend at Sunparks, Belgium (departure Friday December 26 at 1pm and return Monday December 29 at 1pm)!!!

**And the detailed program for the second week:**

? Monday December 29: visit to the Lille Christmas market (10am-12pm) and Koezio (2pm-5pm)

? Tuesday December 30: ‘Self-confidence’ workshop (9am-12pm) and cinema (2pm-5pm)

? Wednesday December 31: visit to the Louvre in Paris and the Musée Grévin!

? Thursday, January 1: public holiday (PRJ will be closed)

? Friday January 2: Laser tag (9am-12pm) and Ice Mountain skiing at Comines (2pm-5pm)

**Prices, information and registration:**

PRJ Laënnec LALP (leisure and community centers)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Registration times:**

Monday: 1:30pm to 6pm

Tuesday to Friday: 9am to 12pm and 2pm to 5pm.

German :

**Der Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organisiert Aktivitäten für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren, während der Ferien zum Jahresende!**

**Die Einschreibungen sind offen. Es ist immer ein guter Zeitpunkt, um sich mit Freunden zu treffen!**

**Merken Sie sich vor:** das Wochenende vom 27. und 28. Dezember in Sunparks, die Ausflüge zur Eisbahn und zum Ice Mountain, um die Freuden des Winters zu genießen!

**Hier ist das detaillierte Programm der ersten Woche **

? Montag, 22. Dezember: Workshop ‘Selbstvertrauen’ (9-12 Uhr) und Gesellschaftsspiele (14-17 Uhr)

? Dienstag, 23. Dezember: Workshop Selbstvertrauen (9-12 Uhr) und Schlittschuhlaufen (14-17 Uhr)

? Mittwoch, 24. Dezember: Workshop ‘Selbstvertrauen’ (9:00-12:00 Uhr) und Snacks (14:00-17:00 Uhr)

? Donnerstag, 25. Dezember: Feiertag (das PRJ ist geschlossen)

? Freitag, 26. Dezember: Workshop ‘Selbstvertrauen’ (9-12 Uhr) und Filmvorführung (14-17 Uhr)

? Samstag, 27. Dezember: Schaumparty auf der Eisbahn in Wasquehal!

? Und auch ein Wochenende in Sunparks, Belgien (Abfahrt am Freitag, den 26. um 13 Uhr und Rückkehr am Montag, den 29. um 13 Uhr)!!!

**Und das detaillierte Programm für die zweite Woche **

? Montag, 29. Dezember: Besuch des Weihnachtsmarkts in Lille (10-12 Uhr) und Koezio (14-17 Uhr)

? Dienstag, 30. Dezember: Workshop ‘Selbstvertrauen’ (9-12 Uhr) und Kinosenace (14-17 Uhr)

? Mittwoch, 31. Dezember: Besuch des Louvre in Paris und des Musée Grévin!

? Donnerstag, 1. Januar: Feiertag (das PRJ ist geschlossen)

? Freitag, 2. Januar: Lasertag (9h-12h) und Ice Mountain Ski in Comines (14h-17h)

**Preise, Informationen und Anmeldung:**

PRJ Laënnec LALP (Orte für Freizeitaktivitäten und Nachbarschaftshilfe)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Anmeldezeiten:**

Montag: von 13:30 bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag: von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

**Il Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organizza attività per i giovani dagli 11 ai 17 anni durante le vacanze di fine anno!

**Le iscrizioni sono aperte. È sempre un buon momento per stare insieme agli amici!

**Non dimenticate:** il weekend del 27 e 28 dicembre al Sunparks e le uscite alla pista di pattinaggio e alla montagna di ghiaccio, per vivere al meglio l’inverno!

**Ecco il programma dettagliato della prima settimana

? Lunedì 22 dicembre: laboratorio Fiducia in se stessi (9.00-12.00) e giochi da tavolo (14.00-17.00)

? Martedì 23 dicembre: laboratorio sulla fiducia in se stessi (9.00-12.00) e pista di pattinaggio sul ghiaccio (14.00-17.00)

? Mercoledì 24 dicembre: laboratorio sulla fiducia in se stessi (9.00-12.00) e tè pomeridiano (14.00-17.00)

? Giovedì 25 dicembre: giorno festivo (PRJ sarà chiuso)

? Venerdì 26 dicembre: workshop Fiducia in se stessi (9.00-12.00) e proiezione di film (14.00-17.00)

? Sabato 27 dicembre: schiuma party alla pista di pattinaggio di Wasquehal!

? E anche un weekend al Sunparks, in Belgio (partenza venerdì 26 alle 13.00 e ritorno lunedì 29 alle 13.00)!

**E il programma dettagliato della seconda settimana:**

? Lunedì 29 dicembre: visita al mercatino di Natale di Lille (10.00-12.00) e di Koezio (14.00-17.00)

? Martedì 30 dicembre: laboratorio Fiducia in se stessi (9.00-12.00) e cinema (14.00-17.00)

? Mercoledì 31 dicembre: visita al Louvre di Parigi e al Musée Grévin!

? Giovedì 1 gennaio: giorno festivo (la PRJ sarà chiusa)

? Venerdì 2 gennaio: Laser tag (9.00-12.00) e sci alpino a Comines (14.00-17.00)

**Prezzi, informazioni e iscrizioni:**

PRJ Laënnec LALP (centri ricreativi e comunitari)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Orario di registrazione:**

Lunedì: dalle 13.30 alle 18.00

Da martedì a venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

**El Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organiza actividades para jóvenes de 11 a 17 años durante las vacaciones de fin de curso

**Las inscripciones ya están abiertas. Siempre es un buen momento para reunirse con los amigos

**No olvides:** el fin de semana del 27 y 28 de diciembre en Sunparks, y las salidas a la pista de patinaje y a la Montaña de Hielo, ¡para disfrutar al máximo del invierno!

**Aquí tienes el programa detallado de la primera semana:**

? Lunes 22 de diciembre: taller Confianza en uno mismo (de 9.00 a 12.00) y juegos de mesa (de 14.00 a 17.00)

? Martes 23 de diciembre: taller de autoconfianza (9.00-12.00) y pista de hielo (14.00-17.00)

? Miércoles 24 de diciembre: taller Autoconfianza (9.00-12.00 h) y merienda (14.00-17.00 h)

? Jueves 25 de diciembre: festivo (PRJ permanecerá cerrado)

? Viernes 26 de diciembre: taller Autoconfianza (9.00-12.00) y proyección de una película (14.00-17.00)

? Sábado 27 de diciembre: fiesta de la espuma en la pista de hielo de Wasquehal

? Y también un fin de semana en Sunparks, Bélgica (salida el viernes 26 a las 13.00 h. y regreso el lunes 29 a las 13.00 h.)

**Y el programa detallado de la segunda semana:**

? Lunes 29 de diciembre: visita al mercado de Navidad de Lille (10.00-12.00 h) y Koezio (14.00-17.00 h)

? Martes 30 de diciembre: taller Confianza en uno mismo (9.00-12.00) y cine (14.00-17.00)

? Miércoles 31 de diciembre: visita al Louvre de París y al Museo Grévin

? Jueves 1 de enero: festivo (el PRJ permanecerá cerrado)

? Viernes 2 de enero: Laser tag (de 9.00 a 12.00 h) y esquí en la Montaña Helada de Comines (de 14.00 a 17.00 h)

**Precios, información e inscripción:**

PRJ Laënnec LALP (centros de ocio y convivencia)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

[polelaennec59@gmail.com](polelaennec59@gmail.com)

**Horarios de inscripción

Lunes: de 13.30 a 18.00 h

De martes a viernes: de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h.

