Début : 2025-07-07 13:00:00

fin : 2025-08-22 18:00:00

2025-07-07

2025-08-22

**Les PRJ proposent un festival d’activités pour l’été, de juillet à août, sur place à Roubaix ou en sortie pour explorer les horizons un peu plus loin que d’habitude du foot, du multisport, du pump track, des sorties à la mer, à la piscine, de l’accrobranche, de l’aquaglisse…**

Les inscriptions sont ouvertes et les places limitées.

A noter ! **Les PRJ dans la rue sur le thème de La Fiesta sont des événements gratuits et ouverts à tous.**

**Voici le programme des activités du PRJ Deschepper :**

**JUILLET**

– Lundi 7 espace jeunes avec jeux, baby foot, billard… (13h-18h)

– Mardi 8 sortie bowling (13h-18h)

– Mercredi 9 café des parents et jeu-débat dédié à la santé (13h-18h)

– Jeudi 10 PRJ sont dans la rue à Brossolette (16h-22h)

– Vendredi 11 plage ou tournoi de foot (13h-18h)

– Lundi 14 jour férié (le PRJ sera fermé)

– Mardi 15 cinéma (13h-18h)

– Mercredi 16 piscine ou tournoi PYK (13h-18h)

– Jeudi 17 PRJ sont dans la rue Place de l’Alma (16h- 22h)

– Vendredi 18 Parc Astérix à Paris

– Lundi 21 escalade ou paintball (13h-18h)

– Mardi 22 escalade ou info-jeu santé (13h-18h)

– Mercredi 23 plage ou jeu de chasse à l’homme (13h-18h)

– Jeudi 24 PRJ sont dans la rue Place du Marché (16h-22h)

– Vendredi 25 escalade ou initiation à la pêche (13h-18h)

– Lundi 28 baseball (13h-18h)

– Mardi 29 BBQ (13h-18h)

– Mercredi 30 Parc Walibi

– Jeudi 31 course aux déchets (13h-18h)

– Vendredi 1er piscine à Tourcoing-les-Bains ou tournoi de foot (13h-18h)

**AOUT**

– Lundi 4 splash, trouve la combinaison (13h-18h)

– Mardi 5 Tournoi PYK (13h-18h)

– Mercredi 6 PRJ sont dans la rue Place du Progrès (16h-22h)

– Jeudi 7 piscine à Tourcoing-les-Bains ou défis multisports (13h-18h)

– Vendredi 8 baseball ou tournoi de foot (13h-18h)

– Lundi 11 café des parents et jeu de splash (13h-18h)

– Mardi 12 tournoi détri’time (13h-18h)

– Mercredi 13 Plopsaland

– Jeudi 14 piscine à Tourcoing-les-Bains ou tournoi de basket

– Vendredi 15 jour férié (PRJ fermé)

– Lundi 18 espace jeunes avec jeux, baby foot, billard… ou jeu lié à l’environnement (13h-18h)

– Mardi 19 BBQ (13h-18h)

– Mercredi 20 bowling (13h-18h)

– Jeudi 21 PRJ sont dans la Rue au City Stade de la rue Degas (16h-22h)

– Vendredi 22 ciné (13h-18h)

**Renseignement et inscription :**

PRJ DESCHEPPER 03 20 36 91 46

50 Rue Sébastopol, à Roubaix

30 tickets pour juillet et 30 pour août. Aucune inscription ne sera acceptée sans le dossier complet et le paiement des tickets à aller chercher en régie. .

Roubaix

Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 36 91 46

