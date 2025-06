Loisirs 13/17 ans au PRJ Nord (été 2025) Roubaix 7 juillet 2025 14:00

Nord

Loisirs 13/17 ans au PRJ Nord (été 2025) Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 18:00:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-08-22

**Les PRJ proposent un festival d’activités pour l’été 2025, de juillet à août, sur place à Roubaix ou en sortie pour explorer les horizons un peu plus loin que d’habitude du foot, du multisport, du pump track (…), des sorties à la mer, à la piscine, de l’accrobranche, de l’aquaglisse… Il y en aura pour tous les goûts !**

Les inscriptions sont ouvertes et les places limitées.

**A noter !** Renseignez-vous uprès du PRJ Nord sur les séjours en France ou en Europe

– Séjour d’échange France/Espagne du 12 au 15 juillet

– Séjour Amsterdam du 28 juillet au 2 août (voyage itinérant à vélo)

– Séjour Surf, écologie et environnement du 16 au 23 août

**Les PRJ dans la rue sur le thème de La Fiesta sont des événements gratuits et ouverts à tous :** le dimanche 6 juillet au Square Catteau (de 10h à 18h), le jeudi 10 juillet à Brossolette (de 16h à 22h), le jeudi 17 juillet Place de l’Alma (de 16h à 22h), le jeudi 24 juillet Place du Marché (de 16h à 22h), le jeudi 6 août Place du Progrès (de 16h à 22h), le jeudi 21 août au City Stade de la rue Degas (de 16h à 22h)

**Voici le programme des activités du PRJ Nord au jour le jour :**

**JUILLET**

– Lundi 7 jeux de connaissance à l’espace jeunes (14h-18h) et jeu de Loup-garou (en soirée)

– Mardi 8 multisport à la salle Bernard Jeu (10h-12h) et blind test (14h-18h)

– Mercredi 9 culture quiz (10h-12h) et piscine à Tourcoing ou Paintball à Hénin-Beaumont (14h-18h) puis séance de ciné (en soirée)

– Jeudi 10 multisport (10h-12h) et PRJ dans la Rue à Brossolette (16h-22h)

– Vendredi 11 Sortie à Plopsaland à la Panne en Belgique (9h30-19h)

– Lundi 14 jour férié (le PRJ sera fermé)

– Mardi 15 multisport (10h-12h) et séance d’équitation à Hem ou atelier de cuisine (14h-18h)

– Mercredi 16 jeux à la carte ou sortie cinéma au Megarama (14h-18h) puis jeux de société (en soirée)

– Jeudi 17 multisport (10h-12h) et PRJ dans la Rue Place de l’Alma (16h-22h)

– Vendredi 18 sortie à Aquapark en Belgique (9h30-19h)

– Lundi 21 jeux de société (10h-12h) et match d’impro de théâtre (14h-18h) puis séance de ciné au PRJ (en soirée)

– Mardi 22 multisport (10h-12h) et grand jeu avec le PRJ Deschepper (14h-18h)

– Mercredi 23 activités à la carte (10h-12h) et jeux vidéo ou accrobranche à Lille (14h-18h) puis BBQ pour les ados et leurs parents (en soirée)

– Jeudi 24 multisport (10h-12h) et PRJ dans la rue Place du Marché (16h-22h)

– Vendredi 25 sortie à Aquapark en Belgique pour faire du ski nautique (9h30-19h)

– Lundi 28 stage de vélo (10h-12h) et jeux de société ou séance de ciné au Megarama (14h-18h) puis jeux de société (en soirée)

– Mardi 29 stage de vélo (10h-12h) et sortie au parc Lille Aventure Nature (14h-18h)

– Mercredi 30 Journée à la plage (10h-19h)

– Jeudi 31 multisport (10h-12h) et paintball à Hénin-Beaumont ou atelier de cuisine (14h-18h)

**AOUT**

– Vendredi 1er __non communiqué__

– Lundi 4 jeux de connaissance (10h-12h) et séance de jeux ou ciné au Megarama (14h-18h) puis jeu de Loup-garou (en soirée)

– Mardi 5 multisport (10h-12h) et tournoi de pétanque avec le PRJ Deschepper (14h-18h)

– Mercredi 6 activités à l’espace jeunes (10h-12h) et PRJ dans la rue Place du Progrès (16h-22h)

– Jeudi 7 multisport (10h-12h) et olympiades avec le PRJ Deschepper (14h-18h) puis ciné débat (en soirée)

– Vendredi 8 sortie avec les ados et leurs parents à Pairi Daiza (9h-20h30)

– Lundi 11 activités à la carte (10h-12h) et blind test (14h-18h) puis BBQ avec les ados et leurs parents (en soirée)

– Mardi 12 multisport à la salle Bernard Jeu (10h-12h) et sortie au parc ‘Lille Aventure Nature’ (14h-18h)

– Mercredi 13 jeux de société (10h-12h) et événement estival (jusqu’en soirée)

– Jeudi 14 journée à la plage (10h-19h)

– Vendredi 15 jour férié (le PRJ sera fermé)

– Lundi 18 culture quiz (10h-12h) et sortie Team Break à Lille ou accueil à l’espace jeunes au PRJ (14h-18h) puis jeux de société (en soirée)

– Mardi 19 multisport (10h-12h) et séance de piscine à Tourcoing-les-Bains ou Kipstadium (14h-18h)

– Mercredi 20 jeux de société (10h-12h) et rallye photo (14h-18h)

– Jeudi 21 multisport (10h-12h) et PRJ dans la rue au City Stade de la rue Degas (16h-22h)

– Vendredi 22 Sortie au Parc Astérix à Paris (9h30-19h)

**Renseignement et inscription :**

PRJ NORD (Accueil des jeunes de 13 à 17 ans)

06 42 57 49 81

L’accueil se fera au 600 avenue des Nations-Unies.

Aucune inscription ne sera acceptée sans le dossier complet et sans le paiement des tickets.

L’achat des tickets se fait à la régie des Mairies de quartiers. La régie vous reçoit sur RV obligatoire.

Pour prendre RV, allez sur le site roubaix.fr > puis cliquez sur « particuliers » > « kiosque famille ou prise de RV régie » > « RV régie ».

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez appeler le 03 20 66 46 36 pour demander de l’aide. .

Roubaix

Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 42 57 49 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loisirs 13/17 ans au PRJ Nord (été 2025) Roubaix a été mis à jour le 2025-06-18 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme