Loisirs 13/17 ans au PRJ Nord (vacances fin 2025) Roubaix
Loisirs 13/17 ans au PRJ Nord (vacances fin 2025) Roubaix lundi 22 décembre 2025.
Loisirs 13/17 ans au PRJ Nord (vacances fin 2025)
Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 13:00:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22 2026-01-02
**Voici le programme des activités proposées aux jeunes de 13 à 17 ans par le PRJ Nord pour les vacances de fin d’année !**
**Les inscriptions sont ouvertes !**
**A noter **
– La visite du Louvre Lens le mardi 23 décembre,
– L’auberge espagnole le mercredi 24 décembre,
– La nocturne à la patinoire le vendredi 26 décembre
– Et le séjour Sunparks en Belgique du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier !
**Voici le programme détaillé de la première semaine **
– Lundi 22 décembre accueil à l’espace jeunes, jeux de connaissance et jeux de société (13h-18h)
– Mardi 23 décembre visite du Musée du Louvre Lens ou quiz culture au PRJ (13h-18h)
– Mercredi 24 décembre blind test (13h-18h) et auberge espagnole (19h-22h)
– Jeudi 25 décembre férié (le PRJ sera fermé)
– Vendredi 26 décembre Vendredi tout est permis au PRJ (14h-18) et nocturne à la patinoire de Wasquehal (RV à 19h30, retour à 22h45)
**Et le programme de la deuxième semaine **
– Du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier séjour à Sunparks, à Kempense Meren en Belgique (retour le vendredi dans la journée)
**Renseignement et inscription **
PRJ NORD 06 42 57 49 81
L’accueil des jeunes se fera au 600 avenue des Nations-Unies.
Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 42 57 49 81
English :
**Here’s the program of activities offered by PRJ Nord for young people aged 13 to 17 during the end-of-year vacations!
**Registration is now open!**
**Please note:**
– A visit to the Louvre Lens on Tuesday December 23,
– Spanish hostel on Wednesday, December 24,
– Night at the ice rink on Friday, December 26
– And the Sunparks holiday in Belgium from Monday December 29 to Friday January 2!
**Here’s the detailed program for the first week:**
– Monday December 22: welcome at the youth center, knowledge games and board games (1pm-6pm)
– Tuesday December 23: visit to the Louvre Lens Museum or culture quiz at the PRJ (1pm-6pm)
– Wednesday December 24: blind test (1-6pm) and Spanish hostel (7-10pm)
– Thursday December 25: public holiday (PRJ will be closed)
– Friday December 26: Vendredi tout est permis at the PRJ (2-6pm) and nocturne at the Wasquehal ice rink (pick-up at 7:30pm, drop-off at 10:45pm)
**And the second week’s program:**
– Monday December 29 to Friday January 2: stay at Sunparks, Kempense Meren in Belgium (return on Friday during the day)
**Information and registration:**
PRJ NORD 06 42 57 49 81
Young people will be welcomed at 600 avenue des Nations-Unies.
German :
**Hier ist das Programm der Aktivitäten, die das JRP Nord für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren während der Weihnachtsferien anbietet!**
**Die Anmeldungen sind offen!**
**Bitte beachten Sie:**
– Der Besuch des Louvre Lens am Dienstag, den 23. Dezember,
– Die Auberge espagnole am Mittwoch, den 24. Dezember,
– Die Nacht in der Eislaufbahn am Freitag, den 26. Dezember
– Und den Sunparks-Aufenthalt in Belgien von Montag, dem 29. Dezember, bis Freitag, dem 2. Januar!
**Hier ist das detaillierte Programm für die erste Woche:**
– Montag, 22. Dezember: Empfang im Jugendzentrum, Kennenlernspiele und Gesellschaftsspiele (13-18 Uhr)
– Dienstag, 23. Dezember: Besuch des Museums Louvre Lens oder Kulturquiz im PRJ (13-18 Uhr)
– Mittwoch, 24. Dezember: Blind Test (13-18 Uhr) und Auberge Espagnole (19-22 Uhr)
– Donnerstag, 25. Dezember: Feiertag (das PRJ ist geschlossen)
– Freitag, 26. Dezember: Freitags ist alles erlaubt im PRJ (14-18 Uhr) und Abendveranstaltung auf der Eisbahn in Wasquehal (Treffpunkt um 19.30 Uhr, Rückkehr um 22.45 Uhr)
**Und das Programm für die zweite Woche:**
– Montag, 29. Dezember bis Freitag, 2. Januar: Aufenthalt in Sunparks in Kempense Meren, Belgien (Rückkehr am Freitag im Laufe des Tages)
**Informationen und Anmeldung: **
PRJ NORD: 06 42 57 49 81
Der Empfang der Jugendlichen findet in der 600 avenue des Nations-Unies statt.
Italiano :
**Ecco il programma di attività per i giovani dai 13 ai 17 anni organizzato da PRJ Nord per le vacanze di fine anno!
**Le iscrizioni sono aperte!
**Si prega di notare
– Visita al Louvre Lens martedì 23 dicembre,
– Ostello spagnolo mercoledì 24 dicembre,
– Una serata sulla pista di ghiaccio venerdì 26 dicembre
– E le vacanze Sunparks in Belgio da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio!
**Ecco il programma dettagliato della prima settimana
– Lunedì 22 dicembre: accoglienza al centro giovanile, giochi di conoscenza e giochi da tavolo (ore 13.00-18.00)
– Martedì 23 dicembre: visita al Museo del Louvre Lens o quiz culturale al PRJ (13.00-18.00)
– Mercoledì 24 dicembre: Blind test (13.00-18.00) e ostello di spagnolo (19.00-22.00)
– Giovedì 25 dicembre: giorno festivo (la PRJ sarà chiusa)
– Venerdì 26 dicembre: Vendredi tout est permis alla PRJ (14-18) e serata alla pista di pattinaggio di Wasquehal (ritiro alle 19.30, consegna alle 22.45)
**E il programma della seconda settimana:**
– Da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio: soggiorno presso Sunparks, Kempense Meren in Belgio (ritorno il venerdì in giornata)
**Informazioni e iscrizioni:**
PRJ NORD 06 42 57 49 81
I giovani saranno accolti al 600 di avenue des Nations-Unies.
Espanol :
**¡Aquí tienes el programa de actividades para jóvenes de 13 a 17 años organizado por PRJ Nord para las vacaciones de fin de curso!
**Las inscripciones ya están abiertas
**Atención
– Visita al Louvre Lens el martes 23 de diciembre,
– Albergue español el miércoles 24 de diciembre,
– Una noche en la pista de hielo el viernes 26 de diciembre
– Y las vacaciones Sunparks en Bélgica del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero
**Aquí tienes el programa detallado de la primera semana:**
– Lunes 22 de diciembre: bienvenida en el centro juvenil, juegos de conocimiento y juegos de mesa (de 13.00 a 18.00 h)
– Martes 23 de diciembre: visita al Museo del Louvre Lens o concurso cultural en el PRJ (de 13.00 a 18.00 h)
– Miércoles 24 de diciembre: prueba de ceguera (13.00-18.00 h) y albergue español (19.00-22.00 h)
– Jueves 25 de diciembre: festivo (PRJ cerrado)
– Viernes 26 de diciembre: Vendredi tout est permis en el PRJ (de 14.00 a 18.00 h) y noche en la pista de hielo de Wasquehal (recogida a las 19.30 h y regreso a las 22.45 h)
**Y el programa de la segunda semana:**
– Del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero: estancia en Sunparks, Kempense Meren en Bélgica (regreso el viernes durante el día)
**Información e inscripciones:**
PRJ NORD 06 42 57 49 81
Los jóvenes serán recibidos en el 600 avenue des Nations-Unies.
