Loire-Atlantique

LOISIRS À L’AIR LIBRE BALADE NOCTURNE EN CANOË SUR LE DON Moulin de Jans Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

2025-07-11

Embarquez, en canoë, pour une balade semi-nocturne sur le Don et passez un moment suspendu dans un décor bucolique.

À partir de 6 ans

Gratuit

Sur inscription auprès de la Com’ Com’

Enfants accompagnés d’un adulte

Prévoir une tenue et des baskets de rechange. Ne pas avoir peur de mettre les pieds dans l’eau.

Prévoir un pique-nique. .

Moulin de Jans

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@ccnozay.fr

English :

Embark on a semi-nightly canoe trip on the Don and spend a moment suspended in a bucolic setting.

German :

Machen Sie mit dem Kanu eine halbnächtliche Fahrt auf dem Don und verbringen Sie einen Moment in einer bukolischen Umgebung.

Italiano :

Uscite in canoa per una gita seminotturna sul fiume Don e trascorrete un momento sospeso in un ambiente bucolico.

Espanol :

Salga en canoa a dar un paseo semi nocturno por el río Don y pase un momento suspendido en un entorno bucólico.

