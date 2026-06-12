LOISIRS A L’AIR LIBRE BALADE PATRIMOINE DÉCALÉE Vay
LOISIRS A L’AIR LIBRE BALADE PATRIMOINE DÉCALÉE Vay jeudi 9 juillet 2026.
Vay
LOISIRS A L’AIR LIBRE BALADE PATRIMOINE DÉCALÉE
Vay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Les faits énoncés seront-ils faussement vrais ou plutôt vraiment faux …
Remontez le ruisseau du Pirudel jusqu’à sa source lors d’une randonnée insolite et décalée ! Sur un parcours de moins de 4 km, laissez-vous guider par des commentaires faussement vrais ou plutôt vraiment faux . Une balade originale et complètement à l’Ouest… pourtant située tout à l’Est de la commune de Vay !
Tout public
Gratuit Sans inscription
Prévoir chapeau et gourde .
Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Will the facts presented be “falsely true” or rather “truly false”…
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE BALADE PATRIMOINE DÉCALÉE Vay a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays Erdre Canal Forêt
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