Vay

LOISIRS A L’AIR LIBRE BALADE PATRIMOINE DÉCALÉE

Vay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Les faits énoncés seront-ils faussement vrais ou plutôt vraiment faux …

Remontez le ruisseau du Pirudel jusqu’à sa source lors d’une randonnée insolite et décalée ! Sur un parcours de moins de 4 km, laissez-vous guider par des commentaires faussement vrais ou plutôt vraiment faux . Une balade originale et complètement à l’Ouest… pourtant située tout à l’Est de la commune de Vay !

Tout public

Gratuit Sans inscription

Prévoir chapeau et gourde .

Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Will the facts presented be “falsely true” or rather “truly false”…

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE BALADE PATRIMOINE DÉCALÉE Vay a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays Erdre Canal Forêt