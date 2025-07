LOISIRS À L’AIR LIBRE CHASSE AU TRÉSOR EN CANOË Lieu-dit Bout de Bois Saffré

LOISIRS À L’AIR LIBRE CHASSE AU TRÉSOR EN CANOË Lieu-dit Bout de Bois Saffré mercredi 23 juillet 2025.

LOISIRS À L’AIR LIBRE CHASSE AU TRÉSOR EN CANOË

Lieu-dit Bout de Bois Bout de Bois Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Paddle ou canoë sur l’étang de Bout de Bois à vous de choisir !

Profitez d’un moment rafraîchissant, et pour les plus téméraires… une chasse au trésor vous attend sur l’eau !

À partir de 5 ans

Gratuit

Sans inscription

Enfants accompagnés d’un adulte

Prévoir chapeau/casquette et gourde .

Lieu-dit Bout de Bois Bout de Bois Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@ccnozay.fr

English :

Paddle or canoe on the Bout de Bois pond: the choice is yours!

German :

Paddeln oder Kanu fahren auf dem Étang de Bout de Bois: Sie haben die Wahl!

Italiano :

Pagaia o canoa sul lago Bout de Bois: a voi la scelta!

Espanol :

Remo o canoa en el lago Bout de Bois: ¡usted elige!

L’événement LOISIRS À L’AIR LIBRE CHASSE AU TRÉSOR EN CANOË Saffré a été mis à jour le 2025-07-03 par Pays Erdre Canal Forêt