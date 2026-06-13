Puceul

LOISIRS A L’AIR LIBRE COURSE D’ORIENTATION NOCTURNE

Centre-bourg Puceul Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

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Tout public

Gratuit Sans inscription .

Centre-bourg Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE COURSE D’ORIENTATION NOCTURNE Puceul a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt