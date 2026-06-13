LOISIRS A L’AIR LIBRE COURSE D’ORIENTATION NOCTURNE Puceul
LOISIRS A L’AIR LIBRE COURSE D’ORIENTATION NOCTURNE Puceul mercredi 12 août 2026.
Puceul
LOISIRS A L’AIR LIBRE COURSE D’ORIENTATION NOCTURNE
Centre-bourg Puceul Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00
Date(s) :
2026-08-12
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Tout public
Gratuit Sans inscription .
Centre-bourg Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE COURSE D’ORIENTATION NOCTURNE Puceul a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt