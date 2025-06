LOISIRS À L’AIR LIBRE JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE Salle des Etangs Nozay 9 juillet 2025 10:00

Loire-Atlantique

LOISIRS À L’AIR LIBRE JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE Salle des Etangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-09 17:30:00

Date(s) :

2025-07-09

Venez passer une journée sous le signe de la rencontre et du partage entre générations !

L’objectif favoriser le contact, l’échange et la transmission de savoirs et savoir-faire grâce à une variété de jeux.

Les Sauvageons vous invitent à remonter le temps et à découvrir le cordage de fibres végétales au cours d’un atelier

familial et convivial, pendant lequel vous fabriquerez des cordelettes en massette.

À partir de 5 ans

Gratuit

Sans inscription

Enfants accompagnés d’un adulte

Restauration sur place .

Salle des Etangs 3 Route de la Base de Loisirs

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@ccnozay.fr

English :

Come and spend a day meeting and sharing with other generations!

German :

Verbringen Sie einen Tag im Zeichen der Begegnung und des Austauschs zwischen den Generationen!

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata di incontro e condivisione di idee tra generazioni!

Espanol :

¡Venga a pasar un día de encuentro e intercambio de ideas entre generaciones!

L’événement LOISIRS À L’AIR LIBRE JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE Nozay a été mis à jour le 2025-06-19 par Pays Erdre Canal Forêt