LOISIRS À L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS Jardin public Nozay

LOISIRS À L’AIR LIBRE LE COIN DES TOUT-PETITS

Jardin public 5 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

2025-07-22

Des ateliers ludiques spécialement conçus pour les tout-petits coin lecture, jeux de manipulation… pour explorer la nature et éveiller leurs sens.

De 6 mois à 4 ans

Gratuit

Sans inscription

Prévoir chapeau/casquette et gourde .

Jardin public 5 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@ccnozay.fr

English :

Playful workshops specially designed for toddlers: reading corner, manipulative games? to explore nature and awaken their senses.

German :

Spielerische Workshops, die speziell für Kleinkinder konzipiert wurden: Leseecke, Spiele zum Anfassen? um die Natur zu erkunden und ihre Sinne zu wecken.

Italiano :

Laboratori ludici appositamente studiati per i più piccoli: angolo della lettura, giochi di manipolazione, ecc. per esplorare la natura e risvegliare i loro sensi.

Espanol :

Talleres lúdicos especialmente diseñados para los más pequeños: rincón de lectura, juegos manipulativos, etc. para explorar la naturaleza y despertar sus sentidos.

