LOISIRS À L’AIR LIBRE MIDI SPORTIF Nozay 17 juillet 2025 12:30

Loire-Atlantique

LOISIRS À L’AIR LIBRE MIDI SPORTIF Plateau sportif Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-07-17 12:30:00

fin : 2025-07-17 13:30:00

2025-07-17

2025-07-24

C’est le rendez-vous sportif de l’été à ne pas manquer !

Chaque semaine, profitez d’une pause déjeuner active avec des activités variées, dans une ambiance conviviale.

À partir de 15 ans

Gratuit

Sans inscription

Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau

Douche possible en collectif .

Plateau sportif

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@ccnozay.fr

English :

It’s the summer sports event not to be missed!

German :

Das ist der sportliche Höhepunkt des Sommers, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

È l’evento sportivo estivo da non perdere!

Espanol :

Es el acontecimiento deportivo del verano que no debe perderse

