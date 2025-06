LOISIRS À L’AIR LIBRE NATURE ET HISTOIRE, ENTRE LE CHÂTEAU ET LE BOURG Salle des Etangs Saffré 10 juillet 2025 18:00

LOISIRS À L’AIR LIBRE NATURE ET HISTOIRE, ENTRE LE CHÂTEAU ET LE BOURG Salle des Etangs 1 Cour du Séquoia Saffré Loire-Atlantique

Partez à la découverte du patrimoine saffréen lors d’une jolie balade estivale !

Accompagné d’un guide, laissez-vous conter l’histoire de la commune au fil des chemins.

Tout public

Gratuit

Sans inscription

Départ de la Mairie de Saffré

Stationnement sur le parking Proxi .

English :

Discover the heritage of the Saffré region on a lovely summer walk!

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe von Saffron auf einem schönen Sommerspaziergang!

Italiano :

Scoprite il patrimonio della regione del Saffré durante una bella passeggiata estiva!

Espanol :

Descubra el patrimonio de la región de Saffré durante un agradable paseo estival

