LOISIRS À L’AIR LIBRE RANDO ROLLERS Salle de Jouvence Nozay 17 juillet 2025 19:00

Loire-Atlantique

LOISIRS À L’AIR LIBRE RANDO ROLLERS Salle de Jouvence Place de la Gare Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-07-17 19:00:00

2025-07-17

À vos rollers pour une balade insolite sur la voie douce entre Nozay et Vay !

Au programme 14 km de glisse avec une pause pique-nique prévue à Vay pour recharger les batteries avant le retour à Nozay !

À partir de 7 ans

Gratuit

Sur inscription auprès de la Com’ Com’

Enfants accompagnés d’un adulte

Prévoir rollers, protections, casque, gilet jaune, lampe frontale et pique-nique .

Salle de Jouvence Place de la Gare

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@ccnozay.fr

English :

Get on your rollerblades for an unusual ride on the soft track between Nozay and Vay!

German :

Auf die Inline-Skates für eine ungewöhnliche Fahrt auf dem sanften Weg zwischen Nozay und Vay!

Italiano :

Salite sui vostri rollerblade per un’insolita corsa lungo la morbida corsia tra Nozay e Vay!

Espanol :

Súbete a tus patines para dar un paseo insólito por el suave carril entre Nozay y Vay

