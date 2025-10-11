Loisirs | Après-midi jeux de société Creil
Loisirs | Après-midi jeux de société Creil samedi 11 octobre 2025.
Loisirs | Après-midi jeux de société
346 Avenue Léonard de Vinci Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
La médiathèque Jean-Pierre Besse de Creil vous invite à participer à un après-midi jeux de société le samedi 11 octobre de 15h à 17h. Venez vous amuser en famille ou entre amis !
Ouvert à tous. Gratuit, accès libre
Médiathèque Jean-Pierre Besse (Quartier du Moulin)
346, avenue Léonard de Vinci
03 44 29 51 80
mediatheque@mairie-creil.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .
346 Avenue Léonard de Vinci Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 80 mediatheque@mairie-creil.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loisirs | Après-midi jeux de société Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise