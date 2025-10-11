Loisirs | Après-midi jeux de société Creil

Loisirs | Après-midi jeux de société

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Dans le cadre de la « semaine bleue », la médiathèque Antoine Chanut de Creil vous invite à participer à un après-midi jeux de société intergénérationnel le samedi 11 octobre de 14h30 à 17h. Venez vous amuser en famille ou entre amis !

Ouvert à tous. Gratuit

Médiathèque Antoine Chanut (centre-ville)

allée Nelson 60100 Creil

03 44 25 25 80

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne A, B, D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

