Loisirs | Atelier d’écriture jeux de rôle Creil

Loisirs | Atelier d’écriture jeux de rôle
2 Rue Henry Dunant Creil Oise
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08
La Médiathèques L’abricotine propose une fois par mois un atelier d’écriture- jeux de rôles.
Mercredi 17 septembre Séance 1 Introduction, base de l’univers.
Mercredi 24 septembre Séance 2: Développement de la trame narrative (origine, élément perturbateur, objectif, réalisation).
Mercredi 1er octobre Séance 3: Construction des chapitres, détails de l’univers.
Mercredi 8 octobre: Séance 4: Session de jeu, apprendre à être maître du jeu .
Sur inscription, à partir de 12 ans.
De 14h30 à 16h30
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .
2 Rue Henry Dunant Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 36 13 mediatheque@mairie-creil.fr
