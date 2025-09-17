Loisirs | Atelier d’écriture jeux de rôle Creil

2 Rue Henry Dunant Creil Oise

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08

La Médiathèques L’abricotine propose une fois par mois un atelier d’écriture- jeux de rôles.

Mercredi 17 septembre Séance 1 Introduction, base de l’univers.

Mercredi 24 septembre Séance 2: Développement de la trame narrative (origine, élément perturbateur, objectif, réalisation).

Mercredi 1er octobre Séance 3: Construction des chapitres, détails de l’univers.

Mercredi 8 octobre: Séance 4: Session de jeu, apprendre à être maître du jeu .

Sur inscription, à partir de 12 ans.

De 14h30 à 16h30

Médiathèque L’abricotine (Quartier Rouher)

2Ter, rue Henri Dunant 60100 CREIL

03 44 25 36 13

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent »

2 Rue Henry Dunant Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 36 13 mediatheque@mairie-creil.fr

