Loisirs | Ciné Club Creil

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2025-04-19 14:30:00

fin : 2025-04-19 15:30:00

2025-04-19 2025-09-20 2025-10-18

Un samedi par mois, parlons ensemble de cinéma ! Venez présen­ter votre coup de cœur du mois et échan­ger autour du 7e art à la Média­thèque Antoine Chanut.

En partenariat avec la Faïencerie-cinéma.

Durée: 1h30

À partir de 15 ans.

Gratuit sur réser­va­tion auprès de la Média­thèque Antoine Chanut au 03 44 25 25 80.

Allez-y en bus avec le réseau AXO, lignes A,B et D arrêt « 8mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80

