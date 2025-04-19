Loisirs | Ciné Club Creil
Loisirs | Ciné Club
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2025-04-19 14:30:00
fin : 2025-04-19 15:30:00
2025-04-19 2025-09-20 2025-10-18
Un samedi par mois, parlons ensemble de cinéma ! Venez présenter votre coup de cœur du mois et échanger autour du 7e art à la Médiathèque Antoine Chanut.
En partenariat avec la Faïencerie-cinéma.
Durée: 1h30
À partir de 15 ans.
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque Antoine Chanut au 03 44 25 25 80.
Allez-y en bus avec le réseau AXO, lignes A,B et D arrêt « 8mai » ou « Michelet » 0 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80
