Loisirs créatifs de Noël Enfants Rue de Poulpeye Loctudy

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy Finistère
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-24 17:00:00
2025-12-20
Jeunes dès 7 ans. Fabrication de décorations de Noël, aquarelle, couronnes, goûter de Noël (samedi 20). Tout le matériel est fourni.
Sur réservation .
Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66
