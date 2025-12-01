Loisirs créatifs de Noël Enfants Rue de Poulpeye Loctudy

Loisirs créatifs de Noël Enfants

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy Finistère

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

2025-12-20

Jeunes dès 7 ans. Fabrication de décorations de Noël, aquarelle, couronnes, goûter de Noël (samedi 20). Tout le matériel est fourni.

Sur réservation .

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66

